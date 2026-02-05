Anat Cohen & Trio Brasileiro – Song of the Day
HAVANA TIMES – Today’s featured artists are Anat Cohen (Israel) and Trio Brasileiro (Brazil) in a live studio performance of “Murmurando”. (2017)
Brazilian Choro music is a cousin of jazz, mixing European melodic and harmonic traditions with African rhythms and sensibilities. The word “choro” mean “cry” or “lament,” but much of the music sounds bright and peppy. There’s a very subtle touch of sadness and longing, which Brazilians call “saudade.”
Musicians: Anat Cohen – clarinet, Dudu Maia – 10 string bandolim, Douglas Lora – 7 string guitar, Alexandre Lora – Pandeiro, percussion
La Canción del Día de Havana Times presenta a artistas nacidos principalmente en América Latina y el Caribe. Además, incluye a artistas influenciados por ritmos/sonidos latinoamericanos y/o de herencia latinoamericana pero nacidos en otros lugares. El jazz es otra característica de nuestras publicaciones.
