Las Añez & La Muchacha – Song of the Day

By Circles Robinson

HAVANA TIMES – Today’s featured artists are Las Añez and La Muchacha from Colombia. They performed “Liberalo” in March 2025 from a live and studio location in Bogota.

La Canción del Día de Havana Times presenta a artistas nacidos principalmente en América Latina y el Caribe. Además, incluye a artistas influenciados por ritmos/sonidos latinoamericanos y/o de herencia latinoamericana pero nacidos en otros lugares. El jazz es otra característica de nuestras publicaciones.

Para escuchar las canciones de días anteriores presiona aquí.