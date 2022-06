Ortega Starts the Week Closing Down 93 More Non-Profits

La Fundación Cocibolca es una de las 93 organizaciones a ser canceladas esta semana.

By Confidencial

HAVANA TIMES – The Ortega-Murillo regime’s crusade against non-profit organizations continues this week as the National Assembly prepares to cancel on June 14 the legal status of 93 more non-profits. With these, the number of organizations of all types summarily shutdown in Nicaragua reaches 562, 488 so far in 2022.

The same argument

The regime accuses the organizations of not registering as “foreign agents” with the Ministry of the Interior (Migob) and failing to comply with the Law for the Regulation and Control of Non-Profit Organizations, which came into force on May 6, “hindering the control and surveillance” carried out by the Migob.

According to deputy Filiberto Rodríguez, promoter for Ortega of the massive cancellations of NGOs, it is an “ordinance” aimed at combating money laundering and punishing the organizations that were involved in the 2018 protests, which the regime defines as an attempted coup.

Biweekly

The cancellation of legal status has become a constant on the legislative agenda. Every two weeks, one or two decrees are presented by the Peace, Defense, Government and Human Rights Commission, in which non-profit organizations are accused of “hindering” the work of the Migob and automatically the Sandinista deputies —who are the absolute majority in Parliament— proceed to approve them.

72 hours to deliver records

When the legal status is cancelled, the legal representatives of the NGOs have 72 hours to deliver to the Migob the documents referring to the liquidation of goods and assets, as well as accounting books (Journal and Ledger), minutes book and member registration book, that were authorized by this authority. After that period, everything belonging to the non-profit organization is subject to confiscation by the government authorities.

Here is the complete list of the 93 non-profits to be shuttered this week

1.- Asociación de Cultoras de Belleza de Nicaragua, (ASCUB);

2.- “FUNDACIÓN BIOCÉNTRICA Y BIODANZA DE NICARAGUA”, “FBBN”;

3.- ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA VIDA DEL LAGO DE APANÁS Y BOSAWÁS, ASAVLAB;

4.- ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO DE NIQUINOHOMO, APRODENIQ;

5.- ASOCIACIÓN UNIÓN DE ARTISTAS DE CHONTALES, (UNACH);

6.- FUNDACIÓN ANDRÉS VEGA BOLAÑOS;

7.- ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, (ANDEC); 8.- “ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS”, “AECEA”;

9.- ASOCIACIÓN INTELECTUAL MULTIDISCIPLINARIA POLIMATES, POLIMATES;

10.- ASOCIACIÓN DE HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA, (AHCV);

11.- Asociación Nicaragüense de Fitopatología, (ASONIFI);

12.- ASOCIACIÓN CENTRO DE ESPECIALIDADES EN ADICCIONES, “CEA”; 13.- FUNDACIÓN CAMBIANDO VIDAS, “FUNCAVIDAS”;

14.- Asociación para el Progreso y Desarrollo Nicaragüense, (APRODENIC);

15.- ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NOTARIOS, (ASONNIC);

16.- FUNDACIÓN COMPASIÓN EN ACCIÓN, “COMPASIÓN EN ACCIÓN”; 17.- ASOCIACIÓN FORO EDUCATIVO NICARAGÜENSE, “EDUQUEMOS”;

18.- “Asociación Centro de los Derechos del Campesino, (Bufete Campesino)”;

19. – “FUNDACIÓN VISIONMIL” “BALLADARES-CHOW”;

20.- Fundación para el desarrollo económico en cadena, D’CANA,

21.- FUNDACIÓN NICAS UNIDOS POR NICARAGUA, (NICAS UNITED FOR NICARAGUA);

22.- “Centro Nicaragüense de Escritores”;

23.- ASOCIACIÓN POR EL DESARROLLO DE LOS EXCOMBATIENTES DE LA COSTA ATLÁNTICA DE LA REGIÓN

AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO NORTE. (DECARAAN):

24.- FUNDACIÓN SEMILLAS, AMIGOS DE LA NIÑEZ, “SEMILLAS”; 25.- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL DESARROLLO

CAMPESINO, (APADECA);

26.- FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS, “FUNDIP –

NICARAGUA”;

27.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE CAMPESINOS DE SAN LUCAS;

28.- ASOCIACIÓN JUVENTUD RESISTENCIA NICARAGÜENSE, AJURNICA;

29.- FUNDACIÓN NICARAGUA NUESTRA;

30.- Asociación Protectora de los Niños Abandonados;

31.- ASOCIACIÓN “GRUPO PRO JUSTICIA”, (PROJUS);

32.- FUNDACIÓN PROMEDICINA BIOLÓGICA, P.M.B;

33.- FUNDACIÓN INDIGENISTA AGATEITE;

34.- FUNDACIÓN AMIGOS CRISTIANOS DE LATINOAMÉRICA – AYUDANDO A PRESOS EN ABANDONO DE

NICARAGUA, (ACLA – APANIC);

35.- ASOCIACIÓN RED DE COMUNICADORES AMBIENTALISTAS DE CHINANDEGA, (RECACH);

36.- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO, (FUNDEAL);

37.- ASOCIACIÓN CULTURAL NUEVA ACRÓPOLIS, (A.C.N.A.);

38.- FUNDACIÓN INTEGRAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, FIES;

39.- FUNDACIÓN PROMOTORA DEL DESARROLLO INTEGRAL, FUPRODEIN;

40.- Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Sostenible, (FIDES);

41.- FUNDACIÓN NICARAGÜENSE PARA EL DESARROLLO RURAL, (FUNIDER);

42.- Fundación Nicaragüense para la Conservación, “Fundación Cocibolca”;

43.- ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MUJERES INDÍGENAS DEL RÍO COCO ABAJO, (ADMIRCA);

44.- FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO CULTURAL, “NICARAGUA MIA”;

45.- FUNDACIÓN EVANGELINA DE ESCOBAR, FEDES;

46.- ASOCIACIÓN FE Y LUCHA JINOTEGA, “FYLJ”;

47.- ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA UNA NIÑEZ FELIZ, (ANNIFE); 48.- “FUNDACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL, (FUNDACIÓN LEMAR)”;

49.- “FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS SIERRAS DE MANAGUA”, “FUNDACIÓN SIERRAS DE

MANAGUA”;

50.- “FUNDACIÓN ALIANZA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y ESPIRITUAL”, “ALPADE”;

51.- ASOCIACIÓN DE EXALUMNAS DEL COLEGIO PUREZA DE MARÍA PARA LA EDUCACIÓN NICARAGÜENSE,

EXPUMA;

52.- “ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA NICARAGUA”, “GLOBAL HUMANITARIA”;

53.- ASOCIACIÓN DE GRADUADOS Y GRADUADAS DE LA ESCUELA DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN

TROPICAL HÚMEDA – NICARAGUA, (AGEARTH-NICARAGUA);

54.- FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO SOCIAL AHIMSA, (CITSA);

55.- FUNDACIÓN AMIGOS DE LA ECOLOGÍA, (FAE); 56.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, (ASDES),

57.- “FUNDACIÓN ARMENGOL”; 58.- ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL DERECHO DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA, APRODECHI; 59.- FUNDACIÓN NICARAGÜENSE PARA LA MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA Ó NICARAGUAN FOUNDATION FOR

AGRICULTURAL MODERNIZATION, (FUNIMODA);

60.- Asociación Supremo Consejo del Grado Treinta y Tres para la República de Nicaragua;

61.- Fundación para la Defensa del Agua, (FUNDAGUA); 62.- FUNDACIÓN CULTURAL SUTIABA, F.C.S.;

63.- ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES EL CAPULÍN Y SAN

BLAS, (ADERSCO-CSB);

64.- ASOCIACIÓN DE CASINOS TURÍSTICOS DE NICARAGUA, “ADECATNIC”;

65.- ASOCIACIÓN MÉDICOS POR NICARAGUA, PROMOCIÓN 1985, (AMENIC-85);

66.- “FUNDACIÓN PROAYUDA A EMIGRANTES”, “FUNPROE”;

67.- “FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN DEL MIGRANTE”, “FUCOM”;

68.- FEDERACIÓN ECUESTRE DE NICARAGUA, (FEN); 69.- “ASOCIACIÓN JOVEN SIGLO XXI”, “JOVEN SIGLO XXI”; 70.- ASOCIACIÓN DE ABOGADOS INDÍGENAS DE LA COSTA ATLÁNTICO NORTE, AABICAN;

71.- “ASOCIACIÓN ANAWIM NICARAGUA”, “ANAWIM”;

72.- “ASOCIACIÓN HERMANOS POR LA SALUD”, “HERMANOS POR LA SALUD-HPS”; 73.- ASOCIACIÓN “HOGAR DULCE HOGAR DE NIÑOS”, (“CHILDRENS HOME SWEET HOME”), “CHSH”; 74.- “ASOCIACIÓN SANITO NICARAGUA”, SANITO NICARAGUA; 75.- ASOCIACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Y GERENCIALES, IETG;

76.- FUNDACIÓN DESARROLLO MUNICIPAL, F.U.D.E.M;

77.- ASOCIACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE VALORES;

78.- FEDERACIÓN NICARAGÜENSE DE UNIVERSIDADES PRIVADAS E INSTITUCIONES DE ESTUDIOS

SUPERIORES, FENUP;

79.- Asociación Comunidad Urbana Productiva “Barrio René Cisneros”;

80.- ASOCIACIÓN COORDINADORA DE PUEBLOS INDÍGENAS CHOROTEGA DE LOS DEPARTAMENTOS DE

MADRIZ Y NUEVA SEGOVIA, “COORDINADORA CHOROTEGA”;

81.- FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE YALÍ, FUNPROY;

82.- FUNDACIÓN CONTRAPUNTO, (CONTRAPUNTO);

83.- FUNDACIÓN PRO SALUD (FUPROSA) MANANTIAL ETERNO;

84.- ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, (ANIDES);

85.- FUNDACIÓN ZAPATERA, (FUNZA); 86.- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ESTELÍ, (ASOPRAES);

87.- Asociación Movimiento Comunal William Díaz Romero y Martha Angélica Quezada;

88.- ASOCIACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO Y MANEJO DE LAS CUENCAS HÍDRICAS, (IDEMACH);

89.- ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE MASAYA, “COLOMA”;

90.- “ASOCIACIÓN POR EL BIENESTAR Y EL FUTURO”, (ASOPBIFUR);

91.- ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE POR LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO COMUNITARIO,

(ANSALMADECO);

92.- FUNDACIÓN EL ROCÍO OCCIDENTAL “EL ROCÍO”, “ERO”; y

93.- FUNDACIÓN JUVENTUD ACTIVA SEGURA Y SANA, (JASS).

——–

Read more from Nicaragua here on Havana Times