Places in Cuba to Buy and Sell Dollars, Euros, etc.

By El Toque

What’s the price to buy or sell foreign currencies in Cuba?

HAVANA TIMES – Many of our readers ask us where we obtain the data to write about the exchange rate for foreign currency on the informal market in Cuba.

The information is automatically extracted from several of the best-known classifieds sites in the country. We also process the messages of buying and selling currencies that appear in more than a hundred Telegram channels and groups.

On a daily basis, we analyze hundreds of buy and sell messages. It is a number that increases because, little by little, as we incorporate the analysis of WhatsApp groups and other classifieds sites.

You can help us by recommending groups on social networks where buy and sell offers are promoted and do not appear in the list that follows.

