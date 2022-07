Another Dark Day for Freedom of Association in Nicaragua

The Ortega regime raises the cancelled NGOs to 970

Guess who the Ortega-Murillo regime thinks has bad habits? Cartoon: Px Molina / Confidencial

A hundred Non-Profit Organizations are listed to be stripped of their legal status this week by the National Assembly

By Confidencial

HAVANA TIMES – The regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo intends to continue this week with the annulment of another hundred Non-Profit Organizations, which will bring the number of organizations canceled since 2018 to 970, and 896 during 2022.

The cancellation of the organizations was requested by the Sandinista deputy Filiberto Rodríguez, and set to be approved on Tuesday, July 12, as planned in the legislative agenda.

The same recurring argument

The regime accuses the organizations of not registering as foreign agents with the Ministry of the Interior (Migob) and failing to comply with the Law for the Regulation and Control of Non-Profit Organizations, which came into force on May 6.

According to Filiberto Rodríguez, Ortega’s operator for the massive cancellations of NGOs, it is an “ordinance” aimed at combating money laundering and punishing the organizations that were involved in the 2018 protests, which the regime defines as an attempted coup.

Biweekly

The cancellation of legal status has become a constant on the legislative agenda. Every two weeks, when legislators sit down to debate, one or two decrees are presented by the Commission for Peace, Defense, Governance and Human Rights, in which non-profit organizations are accused of “hindering” the work of the Migob and automatically the Sandinista deputies —who are the absolute majority in Parliament— proceed to approve them.

The following is the complete list of the non profits to be stripped of their legal status this week:

1. Asociación Salud sin Barreras (SALBAR)

2. Fundación para el Desarrollo Empresarial de Nicaragua (FUDEN)

3. Asociación de Comerciantes Unidos del Mercado Augusto Cesar Sandino (ACUMACS)

4. Fundación para el Desarrollo de la Ciencia,Tecnología e Innovación (FUDECYTI)

5. Asociación de Profesionales Multidisciplinarios en Pro al Desarrollo Municipal

6. Asociación Sociedad Internacional para los Derechos Humanos (SIP-DH)

7. Fundación Oasis (OASIS)

8. Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Sosteribiidad Ambiental (FUNDES XXI)

9. Fundación Misión de Cooperación para la Superación os Chavalitos (Fundación Los Chavalitos)

10. Asociación Unión de Auditores Internos Estatales de Nicaragua (UAIEN)

11. Fundación Ana María Cisne García (La Fundación)

12. Asociación Instituto de Desarrollo de la Familia (INDEFA)

13. Asociación de Jubilados de Tipitapa (A.J. TIPITAPA)

14. Asociación Misión Internacional para Matrimonios de Nicaragua (MIM de Nicaragua)

15. Asociación de Traductores e Intérpretes de Nicaragua (ATIN)

16. Asociación Nicaragüense de Profesionales para el Servicio Exterior (APSE)

17. Asociación Agape

18. Fundación Latinoamericana y del Caribe de Profesionales del Derecho (FULACADE)

19. Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, Económico y Social (DICES)

20. Asociación Centro de Atención Médico Comunitaria Nicaragüita (C.A.M.C. Nicaragüita)

21. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo y Promoción del Arte (FUNDARTE)

22. Fundación para la Promoción de los Recursos Naturales y del Ambiente (FUNPRORENA)

23. Fundación Asistencial Contra la Pobreza (FACOP)

24. Asociación Nicaragüense de Asentamientos Urbano y Rural (ANAUR)

25. Asociación Momotombito (AMO)

26. Asociación General de Comerciantes de Nicaragua (AGECON)

27. Fundación Tercera Edad Dos Mil (FUNTEDOS)

28. Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUNDECOM)

29. Asociación Cristiana para la Salud y el Desarrollo (ACSALUDE)

30. Fundación Cristiana Agropecuaria para el Desarrollo (FUNCAD)

31. Asociación Gremial de Profesionales Forestales de Nicaragua (AGREFOR)

32. Asociación de Atención a Familias en Extrema Pobreza (AAFEP)

33. Asociación para la Investigación, Capacitación y el Desarrollo Humano (AICA}

34. Fundación Fortalecimiento Institucional Autonómico para el Desarrollo Comunitario de Nicaragua FORADECON (Tawan Karna Pawanka Nicaraguara) TAKAPAN

35. Asociación de Promotores de la Cultura de Managua (APC-M)

36. Fundación 15 de Septiembre por la Democracia, la Paz y la Educación

37. Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Tropical de Nicaragua (Biotropica de Nicaragua)

38. Fundación Libre Amanecer (Fundaliama)

39. Asociación Ministerio lnternacional de Mujeres en Acción (MIMA)

40. Fundación Sendero Solidario (Fundación Sensol)

41. Asociación Eben Ezer, Asociación Pro Personas con Capacidades Diferentes

42. Asociación para el Desarrollo de la Comunidad Las Mesitas (ASODECOM)

43. Asociación Comunitaria Nuevo Amanecer (ASCONA)

44. Asociación para el Desarrollo Comunitario El Danto (ADECOO)

45. Asociación para el Desarrollo de la Comunidad Los Tololos (ASODESCOT)

46. Asociación para el Desarrollo Sostenible de Calderón (ADESOC)

47. Fundación Josúe

48. Asociación para el Desarrollo Comunitario los Genizaros (ASODEG)

49. Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Petacaltepe (ACODEPET)

50. Asociación para el Desarrollo Comunitario Santa Anita (ADECSA)

51. Asociación de Productoras El Ojoche (APOCHE)

52. Fundación para el Desarrollo y la Paz de Centroamérica (FUNDEPCA)

53. Fundación de Excombatientes y Colaboradores Históricos por la Paz y Reconciliación Augusto César Sandino (FEXCOMCOHPRACS)

54. Fundación Desarrollo y Progreso

55. Asociación Pro Desarrollo Comunitario Las Mercedes (APRODECOM)

56. Asociación para el Desarrollo de Ceiba Chachagua (ASODECH)

57. Fundación Ambiental Nicaragüense El Genizaro (Fundanic El GENIZARO)

58. Asociación de Músicos Religiosos “Más que Vencedores” (ASOMURVEN)

59. Asociación Sonrisa de Amor

60. Asociación de Desarrollo Integral lntercomunitario de Tisma (ADIIT)

61. Asociación de Artesanos de San Juan de Oriente “MOMAYAHUI” (Artesomos)

62. Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Masaya (ACODEMYA)

63. Asociación de Desarrollo de las Comunidades del Norte de Masatepe (ADESCONMA)

64. Asociación para el Desarrollo Integral de San Marcos y Circunvecinos (ADISMAC)

65. Fundación de Desarrollo Rural Integral de Carazo (FUNINCA)

66. Asociación Club Caimanes (CAIMANES)

67. Asociación de Técnicos y Profesionales Agropecuarios (ATEPRAG)

68. Asociación de Acción al Método Natural (AMEN)

69. Asociación de Desarrolladores de Tola (AOT)

70. Asociación de Promotores Agroecológicos Diriomo-Diriá (ASPRAESCO)

71. Asociación de Técnicos Rurales de Nandaime (Malinche-Nicaragua)

72. Asociación de Marroquineros de Granada (MADGRA)

73. Asociación Alianza para las Áreas Silvestres (ALAS)

74. Asociación para el Desarrollo Comunal de Villa Sandino (Asovilla)

75. Asociación Turística La Chorrera del Municipio de San José de los Remates (Asotuchor)

76. Fundación para el Desarrollo de las Mujeres Boaqueñas (FUNDEMUBO)

77. Asociación Domingo Savio para la Integración Cultural (ADSIC)

78. Fundación para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/Sida (PRESIDA)

79. Asociación para el Desarrollo del Castillo Río San Juan

80. Asociación Civil para el Desarrollo de Nueva Greytown (San Juan del Norte)

81. Fundación para el Desarrollo Sostenible de Río San Juan (Fundeso RSJ)

82. Asociación de Jóvenes y Amigos para el Desarrollo de El Almendro (ASOJADE)

83. Asociación Romeriantes de la Salud (ROSAL)

84. Asociación de Periodistas Independientes de Matagalpa “La Nueva Era” (APIM)

85. Asociación Campos Verdes (A. C. V.)

86. Fundación Benéfica de Tomatoya Odorico D’Andrea (FUNBETOD’A)

87. Fundación para el Desarrollo Rural “Padre Francisco Luis Espinoza Pineda” (FUDER)

88. Fundación de Desarrollo Comunitario Generando Oportunidades (F.U.D.C.O.M)

89. Asociación de Fundadores de Nueva Guinea (ASOFUN)

90. Fundación Mujer Integral (MUJER INTEGRAL)

91. Asociación de Productores de Semilla de Nueva Guinea (APROSENG)

92. Fundación para el Desarrollo de la Región Central de la Región Autónoma del Atlántico Sur (FUNPADRAAS)

93. Asociación de Combatientes de la Resistencia Nicaragüense “Jorge Salazar”

94. Asociación de Profesionales indígenas de la Costa Atlántica (APICA)

95. Asociación Consejo Territorial Tawira o Asociación Tawira (ACTT)

96. Asociación de Síndicos para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua (ASDCICAN)

97. Asociación de Técnicos, Profesionales y Productores Pro Desarrollo de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) (ATPRODES-RAAN)

98. Asociación de Síndicos y Ex Síndicos lndígenas del Municipio de Waspan (ASIMWAS)

99. Fundación Omar Mercado para el Desarrollo Social y Comunitario de Siuna (FOMDES)

100. Asociación para el Desarrollo Integral de las , Jóvenes y Niños Campesinos del Municipio de Waslala

Read more from Nicaragua here on Havana Times