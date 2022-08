Nicaragua: 200 Non-Profits Get the Ortega-Murillo Guillotine

Daniel Ortega and Rosario Murillo have shut down the vast majority of civil society organizations in Nicaragua, many with 20 to 30+ years of existence.

By Confidencial

HAVANA TIMES – By way of the Ministry of Interior (Mingob) and the National Assembly, the Ortega-Murillo dictatorship eliminated 200 more Non-Profit Organizations on August 24th. The cancellations bring the number of associations and foundations outlawed so far in 2022 to 1,606. In total, they have annulled 1,680 organizations since the end of 2018.

On Wednesday, the National Assembly and the Migob each outlawed 100 organizations, including associations of radio communicators, defenders of women, peasants, aid to the poor, producers, community, health, education, and environmental.

In Parliament, the closure of the NGOs was requested —as on previous occasions— by Sandinista deputy Filiberto Rodríguez, president of the Peace and Governance Committee, who accuses the organizations of not registering as foreign agents and failing to comply with the Law for the Control of Non-Profit Organizations (Law 1115), approved in March.

Rodriguez has also argued in plenary that the affected NGOs used resources from the donations they received to try to overthrow Ortega in the demonstrations that broke out in April 2018, although he has never presented such evidence.

The closing of organizations in the National Assembly was approved urgently and without debate by the 75 Sandinista deputies and their allies. As usual, the other 16 legislators of the 91 that make up Parliament, abstained from voting.

The new list of affected NGOs includes the Foundation for Peace, the Nicaraguan Resistance Association, the Action Support Foundation for Municipalities, the Justice and Human Rights Association, the Nicaraguan Association of the Blind “Without Borders”, the “Carlos Martínez Rivas” Cultural Foundation. , Nicaraguan Association for the Support of the Disabled and Youth Association Against Drugs.

Migob delivers its first blow

These were the first NGOs cancelled directly by the Ministry of Interior (Mingob), after the National Assembly approved, at the beginning of the month, a reform to Law 1115, which grants Migob the power to authorize or cancel legal entities by itself, without the need to go through Parliament.

In its first direct wielding of the Ortega-Murillo guillotine, Migob said they were stripping the NGOs of legal status because they supposedly “did not report for more than 5 to 27 years, their boards of directors, finding themselves headless.”

Here are the two lists of organizations losing their right to exist:

Cancelled by Mingob

1. Fundación Asociación para la Promoción Comunitaria

2. Asociación Nicaragüense de Educadores Cristianos (ANEC)

3. Asociación Civil para la Promoción y Uso del Horno Solar en Nicaragua Proyecto Tonatiuh

4. Asociación Centro de Mujeres Profesionales Desempleadas (Cemprodes)

5. Asociación Verbo para la Salud (Versa)

6. Asociación Nicaragüense para la Protección y Educación Vial (Anprevia)

7. Fundación Civil Manos Amigas

8. Fundación Miskriwap (Centro de Investigaciones y Desarrollo de las Culturas Indígenas)

9. Asociación Comunidad de la Merced (CLM)

10. Asociación para la Integración de la Población Desarraigada de Nicaragua (Aidep-Nicaragua)

11. Asociación Centro de Orientación Integral a la Familia para el Progreso Social Josefa Toledo (Centro Josefa Toledo)

12. Asociación Manos Solidarias para el Desarrollo

13. Fundación Nicaragüense para la Salud y el Desarrollo Comunitario Integral (Funisdeci)

14. Asociación Madres de Héroes y Mártires, Viudas y Huérfanos Víctimas de Guerra, “Camilo Ortega Saavedra”

15. Fundación Avancemos Juntos por Nicaragua (Avanjunic)

16. Fundación Solidaridad Juvenil

17. Asociación Nicarahuac

18. Asociación Club Activo Veinte-Treinta (20-30) Damas Managua

19. Asociación en Pro de la Niñez, Mujer y Ambiente (Apronimuam)

20. Asociación de Apoyo a la Concertación Centroamericana de Organismos de Desarrollo

21. Asociación Instituto Jurídico Social (IUS)

22. Asociación para el Desarrollo y Promoción Integral de las Comunidades Indígenas de Nicaragua

23. Asociación Nacional de Acupunturistas de Nicaragua

24. Asociación René Schick

25. Asociación Proyecto de Desarrollo Comunitario “Palo Quemado” (Proyecto Palo Quemado)

26. Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Nicaragua (Apempronic)

27. Asociación Nicaragüense de Artistas Visuales (Anavi)

28. Fundación Nicaragua Hacia el Futuro

29. Fundación para la Defensa Legal del Pobre (Fundelpo)

30. Fundación de Asociados en Nicaragua Pro Desarrollo de la Informática Educativa (Fundación Andie)

31. Asociación Centro de Investigación, Estudio y Desarrollo Municipal (Ciedem)

32. Fundación para la Reconstrucción y Rehabilitación del Niño con Paladar Hendido (Furrenido)

33. Fundación Centro para la Promoción de la Comunicación y el Desarrollo Socioeconómico (Coprode)

34. Asociación de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua

35. Asociación de Desarrollo Integral de las Comunidades Urbanas y Rurales Tepetlapan (Adicurt)

36. Asociación El Buen Samaritano

37. Asociación de Almidoneros de la Comarca de Las Flores Departamento de Masaya (Asafma)

38. Asociación Comunitaria San José (ACOSJ)

39. Asociación Masaya Integralmente Florece (Masiflor)

40. Asociación Regional de Productores de Semillas del Sur (Aprosur)

41. Asociación de Avicultores de Masatepe (ASAM)

42. Asociación Junta Vecinal de Desarrollo de los Barrios del Norte de la Ciudad de Masaya (JVD)

43. Asociación de Promotores Agroecológicos Cacique Tenderí (Apromact)

44. Asociación Integral y Natural para la Conservación del Ambiente (Asoinca)

45. Asociación Folklórica de Artistas Tradicionales de Masaya (Asfatma)

46. Asociación Centro Ecuestre Nacional (Asoecuna)

47. Asociación Comunal para el Desarrollo de Proyectos de Agua Potable de La Poma

48. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Comunal y Ecoturístico Xalteva (Fundación Xalteva)

49. Asociación Granadina de Amigos de la Naturaleza (Asociación El Tule)

50. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos, Culturales y Científicos (Ageac)

51. Fundación Comunidad Cristiana Román Esteban

52. Asociación de Caficultores del Pacífico de Nicaragua (Acapan)

53. Asociación para el Desarrollo de la Comunidad Cañas Blanca No. 1 (APDCD)

54. Fundación para el Desarrollo de Diriamba (Fundi)

55. Asociación de Ecuestre de Carazo (Asoeca)

56. Asociación Santiago para el Progreso Integral de Carazo (Aspic)

57. Asociación para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Rivas

58. Asociación Alianza para el Desarrollo de Ometepe (ADO)

59. Fundación para el Desarrollo Integral de Nagarote (Fundinag)

60. Asociación Promejoramiento Tecnológico, Cultural y Ambiental de las Comunidades Rurales del Departamento de León

61. Asociación Pro-Educación Cívica· del Ciudadano Nicaragüense de Cara al Año 2001

62. Fundación para el Desarrollo Integral de Occidente (FDIOC)

63. Asociación “La Voz de los Mártires”

64. Asociación de Madres de Héroes y Mártires de León “Maritza López Montoya”

65. Asociación Centro Cultural Rosacruz de la Antigua y Mística Orden Rosae Crusis, León, Nicaragua

66. Asociación Pro-Desarrollo Cultural Rural Teyocoyani

67. Asociación de Ajonjoliseros de Nicaragua (Asoajoni)

68. Asociación Junta Vecinal de Desarrollo del Municipio de León

69. Fundación de Niños Desaparecidos de Nicaragua (Fundenic)

70. Asociación Vida Futura (Avifut)

71. Asociación Juntos Somos Alternativa (Asjusa)

72. Asociación de Mujeres por el Desarrollo Cultural de Corinto (Amudecor)

73. Fundación Nicaragüense de Desarrollo Agrícola (Funda)

74. Asociación Junta Vecinal de Desarrollo del Municipio de Chichigalpa, Departamento de Chinandega (JVD)

75. Fundación Corinto Progresa (FCP)

76. Asociación por el Desarrollo de Nicaragua (Nicades)

77. Asociación Agropecuaria de Desarrollo Social Comunitaria de San Ramón (AASR)

78. Fundación Lucero de Matagalpa

79. Sociedad Médica de Matagalpa

80. Fundación Norte Amigos Unidos Contra el Cáncer (Funac)

81. Asociación Mujeres para el Desarrollo

82. Asociación Centro para el Desarrollo de la Medicina Tradicional (Cedemetra)

83. Asociación para el Desarrollo de la Reserva Esperanza Verde (Asdeverde)

84. Asociación para el Desarrollo Económico y Social Sostenible para Río San Juan (ADESS-RSJ)

85. Asociación de Mujeres por la Paz y el Desarrollo del Departamento de Madriz (Ampadem)

86. Asociación Centro de Consulta y Asesoría Legal y Constitucional (Cecalc)

87. Asociación Centro de Rescate de la Memoria Histórica de la Revolución (Centro de Rescate)

88. Asociación de Desmovilizados de Guerra por la Paz y el Desarrollo “La Mokuana”

89. Asociación de Profesionales en Pro del Desarrollo Rural (Aproder)

90. Asociación Comité de Hermanamiento Salt-Quilalí

91. Asociación de Productores de Granos Básicos del Municipio de Santa María de Pantasma (Asograbapa)

92. Asociación Junta Vecinal de Desarrollo del Municipio de San Rafael del Norte (JVD)

93. Asociación de Microempresarios de la Industria Metal Metálica de Jinotega (Asomeimji)

94. Asociación de Productores de la Cuenca de Jigüina (Asoprojigüina)

95. Asociación Independiente de Productores de Ganado de Waslala

96. Fundación para el Desarrollo Comunitario de la Región Autónoma del Atlántico Norte (Fundecraan)

97. Fundación para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Comunitario de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fumadeca-Sisimiki)

98. Asociación de Cafetaleros de Waslala (Asocafewas)

99. Fundación para el Desarrollo de Paiwas

100. Fundación Muelle

Cancelled by the National Assembly:

1. Asociación de Defensoría de Personas Violadas y Violentadas (DPV)

2. Fundación para la Paz (Fuppaz)

3. Asociación de Jóvenes Profesionales sin Viviendas (AJPSV)

4. Asociación de Profesionales y Técnicos por la Vivienda (Aprotevi)

5. Asociación Nicaragüense de Empresas de Radiocomunicaciones (Anerc)

6. Asociación Civil Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Andes)

7. Fundación Cruz Blanca

8. Asociación Nacional de Clubes 4-S de Nicaragua (Asonac 4-S)

9. Asociación Resistencia Nicaragüense

10. Asociación Nacional Gestores Fiscales y Administrativos

11. Fundación Acción de Apoyo a las Municipalidades (Adam)

12. Asociación Nicaragüense de Capacitación, Consultoría y Asistencia Técnica (Ancat)

13. Asociación de Mujeres Profesionales por la Democracia en el Desarrollo “Las Bujías”

14. Asociación de Cafetaleros de Managua (Asocafemag)

15. Asociación Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas Nicaragüenses (CNMC)

16. Asociación para Ayuda Social Familiar Barrio Jorge Dimitrov (Apasfa)

17. Asociación Movimiento de Profesionales por la Vida y la Vivienda (Mopavv)

18. Fundación Centro de Análisis Socio-Laboral

19. Asociación de Atención Primaria en Salud Mental Infantil (Aapsmi)

20. Asociación Centro de Capacitación e Investigación para el Desarrollo Comunitario

21 Fundación de Promotores de Medicina Natural “Julia Marciacg”

22 Asociación Instituto Pentecostal de Desarrollo (IPD)

23 Asociación Civil de Criadores y Exportadores de Fauna Silvestre de Nicaragua

24 Asociación de Mujeres Profesionales Ambientalistas

25 Fundación para el Desarrollo Ambientalista Nicaragüense (Fundanic)

26 Asociación Mujeres Nicaragüenses en Defensa de sus Derechos (Mundos)

27 Asociación Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN)

28 Asociación Unión Nicaragüense de Optometristas (Uniopt)

29 Asociación Justicia y Derechos Humanos (Jusdehu)

30 Asociación Instituto La Casa

31 Asociación Instituto Cultural Brasil-Nicaragua (Ibran);32 Asociación Nicaragüense de Fabricantes y Exportadores de Productos en Madera y Ratán (Anfepmar)

33 Asociación de Ciegos de Nicaragua “Sin Fronteras”

34 Asociación “Mikupia” para la Conservación y Protección de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente de la Costa Atlántica de Nicaragua

35 Fundación de Mujeres de Acción Social Rafaela Herrera (Fundmas)

36 Fundación Nicaragua y su Gente

37 Fundación Amigos para la Protección Ecológica de la Laguna de Apoyo

38 Club de Radio Experimentadores de Nicaragua

39 Club de Flores y Jardinería de Nicaragua C.A.

40 Asociación de Jubilados del Sector Salud (Ajuss)

41 Asociación Instituto para la Promoción de la Seguridad Ciudadana (Isca)

42 Fundación Atención Integral para el Adolescente (Aipa)

43 Fundación de Casas del Retiro (Fundacare)

44 Fundación en Vías de Desarrollo (Abavid)

45 Asociación Centro de Promoción Social y Humanitaria “El Clavel”

46 Fundación Cultural Carlos Martínez

47 Fundación Isabel la Católica de Ayuda Comunitaria ala Mujer Rural (Funcomur)

48 Asociación de Masters en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana (Amade-UCA)

49 Asociación Tecnológica Nicaragua (Asotecnic)

50 Asociación Nicaragüense de Asesoría, Promoción Electoral y Derechos Humanos (Anapeldh)

51 Asociación de Consumidores de Nicaragua (ACN)

52 Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Juventud Rural (Fundimura)

53 Fundación Ayudemos a Ver (FAV)

54 Fundación para el Desarrollo de las Mujeres Productoras y Pequeñas Empresarias (Fundemup)

55 Asociación Nicaragüense de Apoyo al Discapacitado (Anad)

56 Asociación Red de Mujeres Nicaragüenses por la Democracia y el Desarrollo Social (Redmunds)

57 Asociación de Jóvenes Democráticos por la Paz (Ajdp)

58 Fundación Roberto Calderón Gutiérrez

59 Asociación de Fomento de Energía Renovables (Afer)

60 Asociación Instituto de Desarrollo Socioeconómico (Indese)

61 Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios de Nicaragua (Asneun)

62 Asociación para el Desarrollo Integral de las Comunidades Nicaragüenses (Adicomunic)

63 Asociación de Microempresarios Artesanos de Cerámica de San Juan de Oriente (Mixcoalt)

64 Asociación Nacional de Personas Afectadas por Préstamos Usureros “Doctor Boris Vegas”

65 Asociación Proyecto de Desarrrollo Comunal VIsta Alegre (Pdcva)

66 Asociación de Desarrollo Comunal Integral La Piedra

67 Asociación de Desarrollo Integral Comunitaria Las Conchitas (Adicc)

68 Asociación de Desarrollo Poryecto Hojachigüe

69 Asociación de Proyecto Cunícola en Nicaragua (Procunic)

70 Fundación Tenderi

71 Asociación de Microempresarios Artesanos de Masatepe de la Madera y el Mimbre (Asoamma)

72 Asociación Comunitaria de Desarrollo Social de Santa Cruz (Acsc)

73 Asociación Programa de Ddesarrollo del Campesino (Prodecam)

74 Fundación Zoológica y Botánica de a Cuenca del Gran Lago

75 Asociación para el Desarrollo Integral (Apdin)

76 Asociación de Promoción y Desarrollo Integral (Anahuac)

77 Asociación Civil Prodesarrollo Integral Comunidad “Barranco Bayo” (Adiby)

78 Asociación Nicaragüense de Damas Hípicas (Anidah)

79 Asociación el Pueblo del Cacique Nicaragua (ONG-Cacique-Nicaragua)

80 Asociación de Agricultores Agro-ecológico de Ometepe (Ageo)

81 Asociación Centro de Investigaciones, Planificación y Desarrollo Comunal Nicaragua

82 Asociación de Productoras Agropecuarias de León (Aproal)

83 Fundación de Mujeres “Martha Angélica Quezada T.”

84 Asociación Red Nacional sobre Agroindustrial Rural (Redar-Nicaragua)

85 Asociación Vida Ascendente

86 Asociación Centro Social Casa de la Mujer de La Paz Centro

87 Fundación Santa Mónica 2000 (Funsanica 2000)

88 Asociación de Jóvenes en Contra de las Drogas (Ajocod)

89 Fundación Profesora Lucidia Mantilla (Fundación Mantilla)

90 Asociación de Microempresarios el Buen Vestir

91 Asociación Universitaria para el Ambiente y el Desarrollo (Adun)

92 Asociación de Pequeños y Medianos Productores “Rubén Darío”

93 Asociación Comisión Interinstituticonal de Recuperación y Conservación de la Cuenca del Río Estelí (Cicre)

94 Fundación David Ross Mayer

95 Oficina de Promoción Humanitaria y Desarrollo de la Costa Atlántica (Ophdsca)

96 Asociación Organización de Discapacitados Integrados a la Sociedad de la Región Autónoma Atlántico Norte (Odisraan)

97 Fundación de Profesionales para la Investigación y Desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua (Fidecc)

98 Asociación Civil Agro-Forestal de Nueva Guinea (Agrofor Nueva Guinea)

99 Asociación de Agroforestales (Aagrofor)

100 Fundación Multi-Étnica para el Desarrollo Integral de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fumedican).

