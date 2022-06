Nicaraguan Civil Society Takes a Big New Hit

Ninety-eight more non-profits lose their legal status with no recourse

Illustration: fidh.org

Since the end of 2018 the Ortega-Murillo government has stripped 669 civil society organizations of their legal status.

HAVANA TIMES – Thursday marks the second wave of closing non-profit organizations in Nicaragua this week alone. A total of 93 were formally eliminated on Wednesday and today another 98 are going before the Sandinista guillotine in the National Assembly.

With today’s onslaught 669 non-profits have been closed by the Ortega-Murillo regime since late 2018. Of those 595 have been in 2022.

Filiberto Rodríguez, the Ortega camp legislator assigned with presenting the cancellations, says his mission is to enforce the law and a supposed reordering together with the Interior Ministry (Migob).

The reasons given for closing the NGOs is the same for all. Not registering as foreign agents, not delivering their annual reports of expenditures and donations, and not informing on any changes in their boards of directors. Rodríguez seems oblivious to the fact that Migob has routinely refused to accept the reports submitted by the organizations since 2018, thus creating the excuse for closing them.

The organizations of all different sizes shuttered by the regime’s move to eliminate virtually all civil society organizations, were dedicated to health projects, economic, social, and local development, women’s empowerment, child protection, education, culture, the environment, the defense of human rights, and others. Many have carried out work for several decades. With their closure, the most affected are their many thousands of beneficiaries.

Here is the complete list of the 98 non-profits to be eliminated today by the Ortega-dominated National Assembly

Asociación Liga de Cooperativas/Nicaragua, (CLUSA/NICARAGUA); Asociación de Pescadores Artesanales Miskitus, (APAM); Asociación Mutua del Campo, (MUTUA) Asociación Esperanza del Futuro, (AEF); Fundación Santa Cruz conocida como Tininiska, (TININISKA); Asociación la Unión para la Salud; Asociación de Discapacitados Nicaragüenses, (ASODIN) Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Guinea Vieja, (ACODEVGI), Asociación para el Desarrollo de Quilalí, (ASODEQ); Asociación de Desarrollo Integral Río Medina, (ADIRM); Fundación Pro Desarrollo Integral de Municipios de Nicaragua, (PRO-MUNICIPIO); Asociación de Capitanes y Marinos Unidos por la Costa Atlántica, (ACMUCA); Asociación de Jóvenes por el Desarrollo de Estelí, (AJOPRODES); Asociación de Desarrollo Miskito y Sumo de la Cuenca Media, (ADEMSCUM) Asociación de Técnicos y Profesionales del Municipio de Waspán, (ASPRODEMWA); Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores; Asociación Masaya Orientada al Progreso, (AMOP); Asociación de Asistencia Técnica para la Mediana y Pequeña Empresa: (AITEC); Asociación de Mujeres de Posoltega, (A.M.U.P.); Asociación Cristiana para el Desarrollo Integral de la Población de Escasos Recursos, (ACDIPER), Asociación para el Desarrollo Social de los Municipios, (ADESMUN); Asociación para el Bienestar y Desarrollo Social de Grupos Vulnerables de Nicaragua, (VIDA Y ESPERANZA); Asociación de Desarrollo Sostenible para la Zona Seca del Norte de Chinandega, (ASODESNORCHI); Asociación para el Desarrollo Social Comunitario y de la Familia, (ADESOCFA); Asociación Red de Niños y Ancianos Abandonados, (ASONIAA); Fundación Almori; Fundación para el Desarrollo Espiritual y Humano «Sed de Justicia», (FUNDEH); Fundación Red de Apoyo, (RED DE APOYO); Asociación Servicios y Productos de Excelencia Nicaragüense, (ASPEN); Asociación de Apoyo al Aseguramiento y Calidad de la Educación, (ACE); Asociación de la Comunidad para la Prevención del Delito y Defensa de los Derechos Humanos, (ACOPADH); Asociación Jurídico Económica Desarrollo y Paz «Asociación Desarrollo y Paz», (ASODEPAZ); Asociación de Desarrollo Intercomunitario de Agua Potable para las Comunidades Los Moncadas, Roa Padilla, Loma Negra, y la Jardinera del Municipio de la Concepción Departamento de Masaya, (A.D.I.A.C); Asociación de Miembros para el Desarrollo Comunitario de Masaya y sus Municipios, (ASODEMA); Fundación Vive Feliz, (VIVELI); Fundación Abelardo Núñez Tenorio, (FUNANUT); Asociación Técnica Comunitaria para el Desarrollo Local Sostenible, Adaptación al Cambio Climático e Implementación de Agroforestería en las Comunidades de Nicaragua y en Especial Costa Caribe RAANRAAS, (ASAMUK); Fundación Indígena para el Desarrollo Socioeconómico de la Costa Caribe Nicaragüense, (FIDESCA); Fundación Promoción La Salle 1982 – Marcelo Álvarez Argüello; Asociación de Residentes de Vistas de Esquipulas, (ARVE); Asociación de Consumidores de León, (ADECONLE); Asociación para el Desarrollo de Municipio de Morrito, (ASODEMO); Fundación Dolores, (FUNDO); Red de Comunicadoras y Comunicadores para el Abordaje del VIH y el Sida en Nicaragua, (RED COMUNICADORES VIH); Asociación para el Desarrollo Comunitario de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Otros, (ADECOPEMEPRO); Asociación de Mujeres Rafaela Herrera, (AMURH); Asociación Instituto de Investigación Agraria de Nicaragua, (AIIAN); Asociación Centro de Derecho Ambiental y Promoción para el Desarrollo, (CEDAPRODE); Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres del Cuá, (ADIMCUA); Fundación Levántate, (FUNLE); Asociación Juntos Contigo Nicaragua, (AJUCONTNIC); Asociación de Trabajadores Sociales de León, (ASOTRASOL); Asociación para el Desarrollo Social Sostenible de San Francisco de Cuapa, Chontales, (DESARROLLO DE CUAPA); Asociación de Desarrollo Integral de Occidente, (ACDI); Asociación de Promoción y Capacitación Profesional Etiquette; Fundación Flor de Liz; Asociación Organización Nicaragüense para el Desarrollo Comunitario, (ONDC); Asociación de Pequeños Productores Unidos para el Desarrollo de una Agricultura Sostenible, (APPRUDAS); Asociación de Desarrollo Comunitario con Enfoque de Género del Municipio de Somotillo; Asociación Unión de Radioaficionados del Norte de Nicaragua, (U,R.A.N.O.); Fundación Nicaragüense para la Integración y Avance Rural, (FUNIAR); Asociación para el Desarrollo Comunitario (ASDECOM-S-XXI); Asociación Pro Desarrollo Comunitario «Laureano Mairena»; Asociación de Alianza Intercomunal para la Conservación y el Desarrollo de la Zona de Mahogany, (ALICODEZMA); Asociación para Diferentes Necesidades, (ASOPADINE); Fundación Centro de Atención Integral a la Mujer Oyanca, (C.A.I.M.O.); Asociación de Educadores e Intérpretes Ambientalistas, (ASODEA-ESTELINATURA); Asociación de Desarrollo de Masatepe, (ACIDEMAS); Asociación de Productores de Reposición Forestal de San Rafael del Sur, (APRORES); Asociación para el Desarrollo Integral de la Familia Nicaragüense, (ADIFAN); Asociación para el Desarrollo Integral de la Comunidad Santa Fe, (ADICOSFE); Asociación Indian Mairin Li Lamni Tasbaika Kum, «Asociación de Mujeres Indígenas de la Cuenca Media», (AMICUM); Fundación Doctor René Schick Gutiérrez; Fundación Jóvenes Democráticos de Nicaragua, (JDN); Asociación Divino Maestro para la Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgos, (DIVINO MAESTRO); Fundación María Guerrero, (FMG); Asociación por la Vida, la Paz y el Progreso, (AVIPAP); Fundación de Creación de la Real Academia del Idioma, Tawira-Miskitu Rey Oldman-l, (RACITA); Fundación de Médicos Ultrasonografistas de Nicaragua, (FUNMULTRAN); Asociación de Productores de El Tuma – La Dalia; Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Nicaragua, (FINDENIC); Asociación de Mujeres Renacer, (AMUR); Fundación para el Desarrollo Comunitario de Prinzapolka, (FUNDECOPRI); Asociación para el Desarrollo Económico Local, (ASODEL); Fundación Pro Desarrollo Integral Departamento de Granada; (FUNDIGRA); Asociación Kupia Krakraukra Almuka Nani, (Consejo de Ancianos); Asociación Instituto de Capacitación Managua-Rural, (INCAMAR El Instituto); Fundación Nuevas Orientaciones para el Desarrollo Sostenible, (FUNODES); Fundación para el Desarrollo Turístico y Ecológico de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, (FUNDETUR); Asociación Sonrisa y Esperanza de los Niños, (ASSEN); Asociación para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Nicaragüenses, (ADEMNIC); Fundación para el Desarrollo Ecológico y Educativo de Chinandega, (FUNDECHI); Asociación de Vecinos de Playa; Asociación de Vecinos de Alta Vista; Asociación de Vecinos de Bella Vista; Asociación Educación para el Desarrollo, (INTIPACHAMAMA); Asociación de Vecinos de Puerta del Mar; y Asociación de Vecinos de la Montaña.

