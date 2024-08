Ortega Eliminates 151 More Associations in Nicaragua

This is the third crackdown of the week on NGOs and associations. The latest 151 organizations eliminated belonged to the business sector.

By Confidencial

HAVANA TIMES – The Ministry of the Interior delivered the third crackdown of the week against civil organizations in Nicaragua by canceling, through a decree, 151 associations, federations, and business chambers, accusing them of “not reporting” their financial statements for periods ranging from one to 31 years.

All the organizations that were eliminated belonged to the business sector, including the American Chamber of Commerce of Nicaragua (AMCHAM) and the Federation of European Chambers and Industries of Nicaragua (EUROCAM).

Additionally, there are several Nicaraguan chambers of commerce with other countries, including Costa Rica, Spain, Germany, Italy, Uruguay, Mexico, Panama. The list also eliminates dozens of local chambers and associations in various departments and the Autonomous Regions of Nicaragua’s Caribbean Coast.

Other notable chambers and associations that were canceled include: the Federation of Nicaraguan Chambers of Private Free Trade Zones, the Dairy Industry Development Fund (FONDILAC), and the Nicaraguan Chamber of the Dairy Sector (CANISLAC). Also: the Nicaraguan Specialty Coffee Association (ACEN), the Civil Association Nicaraguan Chamber of Broadcasting (CANIRA), the National Chamber of Small and Medium Industry and Crafts (CONAPI), the Nicaraguan Chamber of Beef Export Plants (CANICARNE), and the National Union of Farmers and Ranchers (UNAG).

The mass cancellation was announced through its publication in the Official Gazette “La Gaceta” on August 22, 2024.

The cancellation of these 151 organizations comes three days after the regime, in an unprecedented move, eliminated 1500 religious and trade organizations and two days after the National Assembly, controlled by the ruling party, reformed the laws regulating NGOs in Nicaragua.

With the elimination of these 151 organizations, the regime of Daniel Ortega and Rosario Murillo has reached a total of 5,383 NGOs canceled since the end of 2018, including 164 by “voluntary dissolution,” according to a data record from CONFIDENCIAL.

This is the list of the 151 chambers and associations eliminated today:

Asociación Civil Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Alemana Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense-Costarricense (CADICONIC) Cámara Di Industria e Comercio Italo Nicaragüense Cámara Oficial Española de Comercio de Nicaragua Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas Federación Centroamericana de Cámaras, Asociaciones de Restaurantes Afines (FEDECAREST) Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Granada Asociación Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias del Departamento de Chontales Cámara Nicaragüense de Corredurías de Seguros (CNCS) Asociación Cámara Nicaragüense de la Salud (CANSALUD) Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC) Cámara de Comercializadores de Aceite Comestible Vegetal (COMAVE) Cámara de Cerveceros Artesanales de Nicaragua (CCAN) Cámara de Operadores Turísticos de Nicaragua (CATOURNIC) Cámara de Transporte Terrestre Turístico de Pasajeros (CATTTPA) Asociación de Productores Privados de la Caña de Azúcar de Occidente (APRICO). Cámara Departamental de Técnicos y Profesionales Forestales de Nueva Segovia (CATPROFOSE). Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS). Cámara Forestal de Industriales, Comercializadores y Exportadores del Departamento de Managua (CAFIMA) Cámara de Consultores Empresariales (CCE). Asociación de Ganaderos de Granada (ASOGRAN) Cámara de Ganaderos de Tipitapa (CAMAGATIP) Cámara de Empresas de Gestión Tercerizada de Servicios (GONIC) Fondo de Desarrollo de la Industria Láctea (FONDILAC) Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (CANISLAC) Asociación Nicaragüense de Agentes Navieros Cámara de Productores y Exportadores Agroindustriales (CAPEXA) Cámara de Contratistas de Managua (CCM). Cámara de Empresas de Comunicación para Mercadeo Cámara Nicaragüense de Bartenders (CNB) Asociación Nacional de Reforestadores Federación de Cámara y Asociaciones de Productores Privados Centroamericanos de Caña de Azúcar (FEPCAÑA) Cámara Departamental de la Industria Maderas Muebles y Artesanías de Managua (CADIMMAM). Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías de Jinotega (CADEMAJIN) Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías de Nueva Segovia (CADEMANS). Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN) Asociación Civil Cámara Nicaragüense de Radiofusión (CANIRA) Cámara de Abogados Promotores de la Ética y el Derecho (CAPRED) Asociación Nicaragüense de Procesadores de Arroz (PROARROZ). Asociación de Cafetaleros de Jalapa, Nueva Segovia (ASOCAFEJ.N.S). Cámara de Criadores de Ganado Beefmaster (CÁMARA BEEFMASTER). Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense (CCFRNIC). Cámara de Industria y Comercio Mexicana Nicaragüense (CAMEXNIC). Cámara de Inversiones Coreana Nicaragüense (NIKOCHAM). Cámara de Comercio de Panamá – Nicaragua (CACOPANIC) Cámara de Industria y Comercio Nicaragüense Uruguaya. Federación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria de Nicaragua (EUROCAM). Cámara de Comercio, Industria y Turismo Nicaragüense-Ecuatoriana (CANIEC). Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Departamento de Madriz. Cámara de Comercio y Multisectorial de Madriz. Cámara Departamental de Comercio e Industrias de Matagalpa. Cámara de Micro, Pequeño y Mediano Comercio, Industria y Servicios del Departamento de Managua. Confederación de Cámaras de Comercio de Nicaragua. Cámara de Agricultura e Industria de Masaya. Asociación de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria del Departamento de Río San Juan. Cámara de Comercio Agricultura e Industria de Rivas. Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Departamento de Boaco. Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Departamento de Nueva Segovia Cámara de Comercio, Industria y Servicios del Departamento de Jinotega Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Carazo Cámara de Comercio de la Costa Caribe Sur. Cámara de Joyerías de Nicaragua Cámara de Profesionales, Ambientales y Forestales del Departamento de Río San Juan (CAPRAFORSJ). Asociación Nicaragüense de Agencias de Carga (ANAC) Cámara de Recicladores de Nicaragua (CARENIC). Cámara Empresarial Logística (CEL). Cámara de la Empresa Nacional de la Construcción (CANACON). Cámara Municipal de Profesionales Ambientales y Forestales de Bluefields (CAMPRAFORB). Asociación Cámara de Empresas y Organizaciones de Trabajadores para la Cooperación y el Desarrollo (ASTRACODE). Federación de Transportistas de Carga de Nicaragua (FETRACANIC) Cámara de Prestadores de Servicios de la Industria Turística de Masaya (CAMSERTURM). Cámara Forestal de Dueños de Bosques, Industriales, Comercializadores y Exportadores del Departamento de Rivas (CAFICER). Cámara Forestal de Dueños de Bosques, Industriales, Comercializadores y Exportadores del Departamento de Estelí (CAFICES). Cámara Forestal de Dueños de Bosques, Industriales, Comercializadores y Exportadores del Departamento de Granada (CAFIGRA). Cámara Forestal de Dueños de Bosques, Industrias, Comercializadores, Exportadores e Importadores de Productos Forestales del Departamento de Nueva Segovia (CADEFORNS). Cámara Departamental de Profesionales Forestales de Managua (CAPROFORMA). Cámara de Profesionales Forestales y Ambientales de la Costa Caribe Norte (CAPFACCAN). Cámara de Técnicos y Profesionales Ambientales y Forestales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) Confederación Nacional de Madera Muebles y Artesanías (CONAMA) Federación de Cámaras de Madera, Muebles y Artesanías Federación de Cámaras de Madera, Muebles y Artesanías del Centro y Sur del País (FECAMACS). Federación de Cámaras de Madera Muebles y Artesanías de Las Segovias (FEMASE). Federación de Cámaras de Madera, Muebles y Artesanías (FECAMMA) Cámara Regional de Madera Muebles y Artesanías de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) Cámara Departamental de Muebles y Artesanías de Madera de Estelí (CAMARTE) Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías de Chontales Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías de Madriz (CADEMAM) Cámara Departamental de León de Madera Muebles y Artesanías (CADELMA) Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías del Departamento de Boaco Cámara Departamental de Madera Mueble y Artesanías de Masaya (CADEMMA) Cámara Departamental de Muebles y Artesanías de Rivas (CADEMAR) Cámara Departamental de Madera Muebles y Artesanías de Matagalpa (CADEMAPA) Cámara Departamental Madera Muebles y Artesanías de Río San Juan (CADEMMARS). Cámara Departamental de Maderas Muebles y Artesanías de Carazo (CADEMAC) Cámara Municipal de Madera Muebles y Artesanías de Bluefields (CAMMAB) Cámara de Gerencia de Proyectos de Nicaragua (PMI NICARAGUA) Cámara Nicaragüense de Criaderos de Cebú Lechero (CANICEBUL) Cámara Nacional de la Mediana, Pequeña Industria y Artesanía (CONAPI) Cámara de Agentes Aduaneros, Almacenadores y Embarcadores de Nicaragua (CADAEN). Cámara Nicaragüense de Porcicultores (CANIPORC) Cámara de las Mipymes Turísticas de Nicaragua. Federación Minera Centroamericana y del Caribe (FMCC) Cámara de Prestadores de Servicios de Corredurías de Seguros de Managua (CACOSEM) Asociación Cámaras Nicaragüense de Microempresarios Turísticos (CANIMET). Cámara de Transporte Terrestre de Pasajeros de Nicaragua (CATRANIC) Cámara Nicaragüense de Productores de Azúcar (AZUNIC) Cámara de Pueblos Verdes Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (CANICARNE) Cámara de Procesadores Cárnicos de Nicaragua (CAPROCAN) Cámara de Prestadores de Servicios y Organización de Eventos (CPOE) Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Nueva Guinea Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuesta Autorizadas (CEIJA) Asociación de Ganaderos de Managua Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (CAMCUNIC) Cámara de Productores de Ganado del Caribe Sur (CAPROCASUR) Cámara de Ganaderos de Masaya Cámara de Ganaderos de San Carlos (CAMAGASCAR) Cámara de Ganaderos de las Maderas (CAMAGAM) Cámara de Ganaderos del Caribe Norte (CAMAGANOR) Cámara de Productores y Ganaderos de San Rafael del Sur (CAPROGARAS) Cámara de Ganaderos de San Francisco Libre (CAMAGASFLI) Asociación de Ganaderos de Comalapa (ASOGACOM) Asociación de Ganaderos y Productores de Siuna (AGAPROSIU) Asociación de Ganaderos y Productores de Cuapa (ASOGAPROCU) Asociación de Ganaderos y Productores de Palacagüina Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) Asociación Ganaderos y Productores de Condega. Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos de El Viejo y Puerto Morazán (ASOGAEV-PM). Asociación de Ganaderos de Ciudad Darío (ASOGADA). Asociación de Ganaderos de El Sauce. Asociación de Ganaderos de Nueva Segovia (ASOGANS) Asociación de Ganaderos de Waslala (ASOGAWAS) Asociación de Ganaderos de Madriz (ASOGAMAD). Asociación de Ganaderos de León Asociación de Ganaderos de Matagalpa (ASOGAMAT) Asociación de Ganaderos de Nagarote (ASOGANA) Asociación de Ganaderos de Chinandega. Asociación de Ganaderos de Jalapa. Asociación de Ganaderos de Malpaisillo (ASOGAMAL) Asociación de Ganaderos de Ometepe Asociación de Ganaderos de Camoapa (ASOGACAM) Asociación Comité Nacional de Productores de Azúcar (C.N.P.A). Cámara Nicaragüense del Cuero, Calzado, Marroquinería, Talabartería, Productos y Servicios Afines (C.N.C.C). Asociación de Restaurantes de Managua (ARM). Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) Asociación Aduaneros Independientes Asociación de Registradores y Consultores Farmacéuticos de Nicaragua (ARCOFAN). Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de Nicaragua (APEMEPAN) Asociación Nicaragüense de Inversionistas y Desarrolladores (ANID) Asociación de Productores de Santa Lucía (ASOPROL)

