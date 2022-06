Ortega Guillotine Strikes Another 101 NGOs in Nicaragua

Especially designed for Nicaragua’s civil society organizations, associations, foundations, clubs, etc. By Confidencial

It is the largest number of organizations to be outlawed in a single action. With these, the list of will be 770 in three and a half years.

HAVANA TIMES – Sandinista deputy Filiberto Rodríguez has introduced a new bill to summarily cancel the legal status of 101 organizations, in the ongoing offensive of the Ortega-Murillo regime to wipe out Nicaraguan civil society.

The extensive list includes associations and civil organizations of all kinds: agricultural, environmental, support for youth, community development, religious, medical, charity work, human rights and childcare, among other topics and areas of work and support for citizens.

With this new proposal, the number of associations and civil organizations that would be closed in this repressive escalation of the regime is 770, since November 2018. But it was in 2022 when the regime began an unprecedented mass elimination, devastating 595 NGOs in five and a half months, without adding the 101 that will be outlawed during the plenary sessions of the National Assembly in the coming days.

An investigation published by Confidencial tracked the social work, origin, and years of operation in Nicaragua of all the organizations closed to date, with a database built from the legislative decrees and resolutions of the Ministry of the Interior (Migob). The analysis reveals that 90% of these NGOs had been operating in the country for more than a decade and developed social, education, health, human rights, and cultural projects, among others. In addition, more than a dozen had more than 50 years of experience.

The dissolution of these organizations occurred in a repressive context after the massacre against the citizen protests of the April 2018 Rebellion. It worsened in 2021, when the regime annulled the political and electoral competition by jailing all the leading opponents, to ensure Ortega’s fourth consecutive term. He accuses the non-profits of financing and participating in an alleged “failed coup attempt” against his government.

The arguments presented by Filiberto Rodríguez are the same with which the regime has justified the stripping of legal status of all these civil organizations, without due process being followed and without allowing them the right to defend themselves from being closed down.

Rodriguez argued again in this new initiative that the NGOs allegedly failed to present financial statements, did not report who makes up their boards of directors, or detail previous donations from abroad, as well as, failing to present identity documents of their funders, and did not comply with the new requirement to register as Foreign Agents.

This argument is repeated in each blanket decree, without presenting evidence regarding each individual organization. They also fail to mention that in recent years when the organizations tried to comply with the past and new requirements, Migob refused to receive their documentation.

Filiberto Rodríguez is Daniel Ortega’s chief executioner against Nicaragua’s civil society organizations.

Here is the full list of organizations that will lose their legal status this week:

1 Asociación de Vecinos de Ranchetes;

2 Asociación de Médicos Generales Naturo-Ortopáticos de Nicaragua “Dr. Rosendo Argüello Ramírez” (Amegenón “RAR”);

3 Asociación de Productores Unidos para el Desarrollo Comunitario (Aprudec);

4 Asociación Red de Organizaciones Civiles de la Isla de Ometepe (Asociación Roco);

5 Asociación Productores de Chontales;

6 Fundación de la Juventud y la Niñez Nicaragüenses (Funjuninic);

7 Fundación Instituto Sindical de América Central y el Caribe de Nicaragua (Isacc de Nicaragua);

8 Asociación de Vecinos de Casitas;

9 Asociación de Productores para el Desarrollo Integral de Mayangnas Sauni Balna (Adimasuni);

10 Fundación Santa Brigida (Fusab);

11 Asociación Águila Escocesa Grado Treinta y Tres (A33);

12 Asociación para el Desarrollo Integral de la Niñez, Juventud y Adolescencia (Adinja);

13 Asociación Santa Lucía (ASLU);

14 Fundación ¿Por qué no Somos Ricos?;

15 Asociación de Capitanes, Marinos y Buzos de la Costas Atlántica (Acambuca);

16 Asociación de Arquitectos, Ingenieros y Técnicos Medios Superiores de Granada (Arintegra);

17 Asociación de Jóvenes por la Cultura Ancestral Esmeralda Arce (Asocaner);

18 Asociación Nicaraguanet;

19 Fundación Desarrollo Verde (FDV);

20 Asociación de Jóvenes Somos Puente de la Juventud (Somos Puente);

21 Asociación de Productores de Kukra Hill (APK);

22 Colegio Farmacéutico de Nicaragua;

23 Asociación Forestadores Asociados de Nicaragua (Forestan);

24 Asociación para el Desarrollo de Sébaco;

25 Asociación Unión de Pescadores de Corn Island (Upacin);

26 Fundación María Auxiliadora;

27 Asociación de Renovación Democrática (Arde);

28 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundectec);

29 Asociación de Productores de Plantas y Flores de Nicaragua (Nicaflor);

30 Fundación Nicaragüense para la Producción de Alimentos Humanos (Funpah);

31 Asociación Multiétnica Kisan por la Paz;

32 Asociación de Profesionales y Campesinos de Nicaragua (Aprocanic);

33 Asociación de Desarrollo de Proyectos Sociales (Adepros);

34 Fundación para el Desarrollo de las Microfinanzas (Fumicrofin);

35 Asociación Nicaragüense para el Agua y el Saneamiento Ambiental (Anasam);

36 Asociación Unidad por el Desarrollos Comunitario (Udeco);

37 Fundación de Profesionales Amigos de la Democracia y del Desarrollo (Funproded);

38 Fundación de Apoyo Médico Comunitario (Famco);

39 Fundación Ave Fénix (Fundafen);

40 Asociación de Damas Estelianas Radicadas en Managua (Aderma);

41 Club Social de Obreros de Rivas;

42 Asociación Pro – Mujeres Empresarias y Profesionales (Apromujer);

43 Fundación Civil Pro-Ayuda a Enfermos Crónicos;

44 Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades);

45 Asociación para el Desarrollo del Sector Raudales (Kunaspawa);

46 Asociación de Apicultores de El Sauce (Apielsa);

47 Asociación Red de Solidaridad y Desarrollo Comunitario (Redscom);

48 Asociación de Reporteros Gráficos de Nicaragua (Argran);

49 Asociación de Productores de Raíces y Tubérculos de Nueva Guinea (Aprotrung);

50 Asociación para el Desarrollo Comunitario del Barrio Waspan Sur;

51 Fundación para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Fudeico);

52 Asociación de Responsable de Vigilancia Civil “Carlos Felipe Cardoza” (Asovic);

53 Asociación de Comunidades Indígenas Mayangnas de la Cuenca del Río Bocay para el Progreso y Desarrollo (Makalahna);

54 Asociación de Profesionales Cristianos de Nicaragua para la Capacitación y Formación Integral en la Comunidad (Apronicaf);

55 Fundación Programa para el Desarrollo Humano (Funprodh);

56 Fundación Amigos Constructores (Fundacons);

57 Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios y Forestales (Pemeproagrofor);

58 Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón (Aobon);

59 Asociación de Policías Retirados de Jinotega;

60 Asociación de Productores de Papas del Norte Francisco Tercero Gómez (Appnftg);

61 Asociación Mayangna Tungnki Ban Ban Kaluduhna o Asociación de Indígena del Sector Tungki (Matunbank);

62 Asociación de Educadores para el Desarrollo de la Educación en Nicaragua (Asociación Asedenic);

63 Asociación para el Progreso y Desarrollo de Nicaragua (Aprodenic);

64 Asociación Cultural de León Orlando Pastora Mendoza (ACL-OPM);

65 Asociación para el Fortalecimiento de la Autonomía y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa en el Triángulo Minero “Mujer, Niñez, Autonomía y Sociedad” (Afatrim);

66 Fundación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Familia (Fudisfa);

67 Fundación para el Desarrollo y Promoción Comunitaria Vida y Energía (Fudeprocove);

68 Asociación Casa de Atención a Niños de Diriomito (Acandi);

69 Asociación de Juntas Comunitarias de Obras de Progreso (Jcop);

70 Asociación para el Desarrollo de la Comunidad Jiñocuabo (Asodesco Jiñocuabo);

71 Asociación Comunitaria Pilas Uno (Acopi);

72 Fundación Católica de Ayuda al Desarrollo Humano de los Nicaragüenses (Funcadehnic);

73 Asociación para el Desarrollo Rural y Urbano de Carazo (Aderuc);

74 Asociación Proyecto, Acogida, Encuentro, Reinserción, Condega Nicaragua (Paerconic);

75 Asociación de Desarrollo y Cambio (Asodecam);

76 Asociación Nicaragüense de Anestesistas (Anda);

77 Fundación Espiritualidad para Niños de Nicaragua “Spirituality for Kids of Nicaragua” (Sfknica);

78 Fundación Civil para el Desarrollo Empresarial del Departamento de Rivas (FUN-Rivas);

79 Fundación Maternal “Mi Infancia” (Fundami);

80 Asociación de Técnicos y Profesionales de Las Segovias (Asotepros);

81 Asociación para el Desarrollo Productivo y Social de las Segovias (Adpyse);

82 Asociación Proyección Centroamericana (Procentro);

83 Asociación Pro Desarrollo Comunitario La Concepción Número Uno (Asprodec);

84 Asociación para el Desarrollo de los Niños y Niñas Nicaragüenses (ANN);

85 Fundación Nicaragua Aid Foundation (NAF);

86 Asociación de Constructores de Siuna (Acosiu);

87 Asociación Niños y Mujeres Abandonados (Anim);

88 Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Aprodhum);

89 Fundación para el Desarrollo Sostenible, Haciendo Brecha (Aprodhum);

90 Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores (Aniap);

91 Asociación Acción Verde para Nicaragua;

92 Asociación para el Desarrollo de Cinco Pinos;

93 Asociación 52 Promoción IPM, La Salle 1972 (52 Promoción IPM 1972);

94 Asociación Instituto de Mediación Laboral (IML);

95 Fundación de Profesionales para el Desarrollo de Wiwilí (Fuprodewi);

96 Fundación para el Desarrollo Rural y Urbano de Nueva Segovia (Fuderuns);

97 Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Madriz (Ascdem);

98 Asociación de Pobladores Departamental Río San Juan R.L.;

99 Fundación para el Desarrollo Integral de Río San Juan;

100 Asociación Nicaragüense Pro-Ayuda a los Sectores Desprotegidos o Vulnerables (Anipros);

101 Asociación Misioneras de La Caridad.

