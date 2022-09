Ortega Shuts Down another 100 Nicaraguan Non-Profits

Daniel Ortega and Rosario Murillo. By Confidencial

From December 2018 to September 2022, the regime has stripped 1,981 organizations of their legal status, under the same discourse with some nuances.

By Confidencial

HAVANA TIMES – The Ortega regime closed another hundred non-governmental organizations, arguing that the annulled associations, organizations and foundations did not comply with Nicaraguan laws. Now, as of September 19, 2022, the number of NGOs canceled in Nicaragua by Ortega rises to 1,907.

Since early September, the Ministry of the Interior (Mingob) has been in charge of canceling the Non-Profit Organizations. The previous annulments were made by means of a decree initiative, which the legislature, dominated by Ortega’s Sandinista Front, approved without any discussion.

From December 2018 to September 2022, the regime has stripped 1,981 organizations of their legal status, under the same discourse with some nuances.

The Ortega regime accuses the NGOs of not filing required reports and for lending their structures to support the failed coup d’état, as the Government calls the Civic Rebellion of April 2018, which was crushed by police repression and paramilitary groups.

The organizations affected by the regime’s hunt were dedicated to health projects, economic, social, and local development, women’s empowerment, child protection, education, culture, the environment, and others. With its closure, the most affected are its beneficiaries, who already number in many thousands.

These are the latest 100 non-profits to lose their legal status:

1- Asociación del Mundo del Mañana (AEMA).

2- Asociación para el Desarrollo Económico Social, Cultural y Deportivo Nicaragüense.

3- Asociación Momotombo (Asmon).

4- Asociación en las Manos de Dios.

5- Fundación Nicoya & Friends.

6- Asociación de Desarrollo Económico Laboral Hotel Princess (Adelhp).

7- Asociación Nicaragüense por un Medio Ambiente Acústicamente Saludable (Acústica Nicaragua ONG).

8- Asociación Educativa Multidisciplinaria Prodiscapacitados (Fénix).

9- Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de Nicaragua (Fundesolnic).

10- Fundación Alfonsina de Nicaragua para la Prevención de la Ceguera, Rehabilitación Integral de las Personas Ciegas o de Baja Visión.

11- Asociación Alfalit de Nicaragua.

12- Asociación de Promoción Popular Casa Comunal (Apropocaco).

13- Asociación Social Tecnológica Sé Librenic “Fomentando el Conocimiento Libre” (Sé Libre).

14- Asociación para el Desarrollo de la Salud Integral de la Familia Nicaragüense (Asifan).

15- Asociación de Marinos de Nicaragua (AMN).

16- Asociación Medio Ambiente Saludable (AMAS).

17- Asociación Nacional Cristiana de Capacitación (ANCP).

18- Fundación María Magdalena (Fundamag).

19- Asociación Nicaragüense de Cacao, Pro Cacao (Procacao).

20- Fundación World Brotherhood Foundation (Fundación Hermandad Mundial).

21- Fundación Nica Global (Funicaglo).

22- Fundación Centroamericana para la Sostenibilidad y la Autogestión en el Desarrollo Humano (Cesadeh).

23- Asociación Manos Unidas por el Desarrollo Comunitario (Asociación Manos Unidas).

24- Fundación de Ayuda Médica a la Sociedad (Fameso).

25- Asociación de Mujeres y Hombres por la Paz y el Desarrollo Equitativo de Waslala (Amuhpdewas).

26- Asociación la Esperanza de Nicaragua.

27- Asociación para el Desarrollo de los Sectores Vulnerables, la Superación de la Pobreza y la Desigualdad de los Nicaragüenses (Proeza).

28- Asociación Nicaragüense de Servicios Médicos (Anicsme).

29- Asociación por la Democracia, Cultura, Paz y Desarrollo Económico de Nicaragua (Nasdecp).

30- Asociación de Pensionados y Pensionadas por la Dignidad del Güegüense del Ministerio de Gobernación (Asopen).

31- Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina Perinatal (Sonimep).

32- Fundación Vida, Igualdad, Hospitalidad (VIH).

33- Asociación de Jóvenes en Acción por la Patria de Sandino y Bolívar (AJAP Sandino y Bolívar).

34- Asociación Colectivo de Mujeres Itza.

35- Asociación de Pies Descalzos.

36- Fundación por la Integración Social y Humanitaria de Centroamérica (ISHCA).

37- Fundación por una Nicaragua Mejor (Funpunim).

38- Asociación Juventud Solidaria Internacional (AJSI).

39- Fundación Coordinadora Nacional Agraria por la Paz y la Reconciliación (CNAPR).

40- Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos con Enfoque de Género (Adheg).

41- Asociación de Mujeres Forjadoras El Pensamiento (Amfep).

42- Asociación Nicaragüense de Talleres Automotrices y Similares con Tecnología de Punta (Atepa).

43- Asociación Masaya en Acción Social (MAS).

44- Asociación en Pro del Desarrollo Agroindustrial, Pecuario, Forestal y Medio Ambiente de Manera Sostenible (Aprodaifoms).

45- Fundación para el Desarrollo de los Pueblos (Fundepueblos).

46- Fundación Dora López (FDL).

47- Asociación por la Igualdad de la Mujer en Nicaragua (Apimunic).

48- Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Familia Nicaragüense (Fudesfan).

49- Asociación de Múltiples Proyectos para el Desarrollo de Nicaragua (Amuprodenic).

50- Asociación de Pobladores Fe en Dios de la Chota de Santa Teresa.

51- Asociación de Pobladores de los Cruces de Santa Teresa.

52- Fundación de Mujeres de Buenos Aires (Fumba).

53- Asociación para el Desarrollo Ambiental, Productivo y de la Salud (Adaps).

54- Fundación para la Conservación y el Medio Ambiente (Funcoma).

55- Fundación de Artes y Confección Vida y Progreso de León (Faconvipro).

56- Asociación Comités de Mujeres de Occidente (CMO).

57- Asociación para el Desarrollo Social Comunitario (Adesoc).

58- Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Nicaragua (Asdinic).

59- Asociación Sol Naciente-Una Nueva Esperanza (Sol).

60- Sociedad Médica de León.

61- Asociación de Mujeres Comunitarias (AMC).

62- Fundación para el Desarrollo Integral y la Gestión Solidaria (Fudiges).

63- Fundación Teodoro Kint para Niños Pobres de El Viejo.

64- Asociación para el Desarrollo Integral de Retirados del Ejército, Ministerio de Gobernación y Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense Horizonte Azul (Asociación Horizonte Azul).

65- Asociación para el Desarrollo Humano Sostenible (Adhus).

66- Asociación Centro de Información Geográfica de Matagalpa (Cigmat).

67- Asociación Eliseo Picado (Asocep).

68- Asociación Mujeres, Paz y Desarrollo (Mupade).

69- Asociación Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense (Adern).

70- Asociación para el Desarrollo Local (ADL).

71- Asociación Red de Comités de Hogares Sustitutos.

72- Fundación para la Promoción del Desarrollo Local Sostenible (Funprodes).

73- Fundación Nacimos y Crecimos para Vivir Dignamente (Vida Digna).

74- Asociación de Productores de Tubérculos y Granos Básicos Segovianos (Asoptygs).

75- Asociación Niños y Niñas “Saúl Enrique Suazo”.

76- Fundación Proyectos Múltiples (Fumpromu).

77- Fundación de Acción Cristiana Ecológica para el Desarrollo del Norte (Facedn).

78- Fundación para el Rescate de la Juventud de Madriz, de las Drogas, el Alcohol y las Pandillas Juveniles (Furejuma).

79- Asociación Pro-Desarrollo (APD).

80- Asociación de Apicultores del Norte (Apinor).

81- Asociación de Desarrollo Comunitario de Jinotega (ADC Las Brumas).

82- Asociación para la Protección, Conservación y Desarrollo de la Reserva Ecológica de Kilambé y para el Desarrollo Humano Integral (Asdeck).

83- Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista. Movimiento de Renovación (Asocomret).

84- Asociación de Mujeres Josefa Toledo de Aguerri (Amujotoa).

85- Asociación Eco Juventud Los Guatuzos-Nicaragua.

86- Asociación Pesquera del Atlántico Norte (APAN).

87- Asociación de Agricultores de Prinzapolka de la Región Autónoma del Atlántico Norte (APRAN).

88- Asociación para la Capacitación, Promoción y Desarrollo de los Indígenas Campesinos de la Región del Atlántico Norte (Acpdic-RAAN).

89- Asociación por la Unidad de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (Asurann).

90- Fundación Promotores Sociales Suineños (PSS).

91- Asociación Nacional de Comunidades Sumos (Sukawala).

92- Fundación de Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (Fundecanic).

93- Asociación de Cacaoteros de Bonanza (ACOB).

94- Federación de Asociaciones para el Desarrollo Comunitario de Nueva Guinea (Fadcon).

95- Asociación de Mujeres Afrocaribeñas, Aprocaribbean Womans Association (Afcawa).

96- Asociación Comunitaria para el Desarrollo de la Ceiba (Acodc).

97- Fundación Salvemos el Trópico Húmedo.

98- Asociación Unidos por el Desarrollo de Maquengue (Audem).

99- Asociación Comunitaria del Desarrollo de Talolinga (Acodeta).

100- Asociación para el Desarrollo Comunitario Sostenible de San José (Adcosj).

—–

Read more from Nicaragua here on Havana Times