The Massacre of Non-Profits Continues in Nicaragua

Sandinista deputy Filiberto Rodríguez is Daniel Ortega’s promoter of NGO cancellations in the National Assembly. Photo: Efe/Jorge Torres

With the approval of these new bans, 1,106 organizations will have been stripped of their legal status by the regime in 2022.

By Confidencial

HAVANA TIMES – The regime of Daniel Ortega and Rosario persists in its hunt for civic organizations, ordering the cancellation of 100 more NGOs, to reach 1,106 during 2022.

The new request to take away legal status was presented by Ortega deputy Filiberto Rodríguez, who has served as the political operator in charge of carrying out the orders of the dictatorship in this wave of repression against organized civil society.

These new cancellations are expected to be approved without opposition next week by the plenary of the National Assembly, dominated by Ortega deputies and their political allies.

A Confidencial monitoring shows that the regime has closed environmental, educational, children’s rights, human rights, women’s, adolescents, indigenous rights, culture, entrepreneurship, democracy and health NGOs, regardless of the impact this has had on their beneficiaries.

More than 30% of the 1,080 NPOs canceled since 2018 by the Ortega regime focused on various areas of development, while more than 15% executed social projects and served disadvantaged communities and risk groups.

The regime accuses the organizations of not registering as foreign agents with the Ministry of the Interior (Migob) and failing to comply with the Law for the Regulation and Control of Non-Profit Organizations, which came into force on May 6, “hindering the control and surveillance” carried out by the Migob.

The canceled organizations do not have the right to appeal the decision of Parliament, and in many cases, the former directors have denounced that the Migob established obstacles for them to comply with all the requirements mandated by law, including the Foreign Agents Regulation Law, pointed out by lawyers to be an unconstitutional norm.

This is the new list of civic organizations that will be canceled this coming week by the Ortega controlled legislature:

Asociacion Gaia: Asociacion de Desarrollo Integral del D0partamento de Managua, DisVilo Seis, (ASODlM)j Fundacidn para la.Sostenibiiidad y Desarrollo de la Vlda Stveslre y dei Medio Ambiente (FUSODEVIMA); Fvndacidn la flac!on Somos Todos, (FIJNACIONES); Asociaciâ0 Centro.Sandino; Asociacidn de.Padres de Adolescentes y Nicos con Déficit Atencional, (PANDA); Fundacién para.eI Desarrollo Rural; Asmacion de. Confiscados y Afeclados Arges Sequeira Mangas, (ACAS); Asociacidn de Traba|adores Mar y Tierra, (ASTRAMARTI); Asociacion de Reintegration e Inlegraci6n Nicaragiiense Alemaia, (REINA) Fundación José María Avilés. Asociacidn Oficina Ecaménica ds Pro.yectos Sociales er Nicaragua, (OFINICA), Asociacion de Profésionalec.del Derecho, (ASPRODER); Fundación Quiero Vivir, (FUNQUIVIR): Asociaciân para la SaIud y el Desarrollo, (ASDE): Asociacion para el Centro de Estudios Empresariales, (CEEM); Fundacion paia el Desarrollo Integral, (FDI); Asociacidn Volun|ariado Ecoldgico de Restate.a la Diversidad, (VER-D): Fundacion José Dolores Gâmez, {FUNGAMEZ), Asociacion Centro de investigación y Estudios de Centroamérica, (CIECA); Asociaciación Nicaraguense para la Promociòn de la Paz, (PROPAZ); Asociacion Union nacional de Micros, Pequeñas y Medianas Industrias, Servicios y Artesanías, (UMPEMISA); Asociacion de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia con Diabetes Uno en Nicaragua (AD1NADN); Fundación Vida y Esperanza, (FUVE) Fundacion Minera Nicaraguense (FUNDAMINA), Asociaci0n Centro casa Hogar Jerusalén, (CENJER); Asociación de Profesionales Naturistas de Nicaragua, (APNN), Asociacion Atencion a la Niñez y la Adolesoercia en Riesgo de Alcoholismo y Drogadicción, (ANARAD); Asociacidn El Redentor, Asociacion Cristiana para la Atención Integral en Salud en Dios Haremos Proezas, (AGPAIS); Fundacion para el Desarrollo Sostenible e Integral, (FUNDEI); Asociación de Mujeres Fraternidad, (ADMUFRA), Asociacion Instituto nicaragüense de Estudios Socio-Políticos, (INESP) Asociacion Mano Amiga de la Comunidad, (AMAC): Asociacion lnstituto de Formación y Educación para la Vida, (AINFEVID); Asociación 0rganización Pro-Defensa de Jubilados Independientes de Nicaragua, (OJIN); Fundación Nicaraguense para la Prevenciòn, Fundación Manos Amiga Altemativas de Ingresos de Amas de Casa. Asociacion de Profesionales de la Universidad Centroamericana, (APROUOA), Asociación Pro Personas con Enfermedades de la Piel, (A.P.E.P.); Fundacion Generación FeIiz, (GENFE): Asociacion Cultural para Promoción y la Enseñanza Artistica Quetzaltcoatl; Fundación Nicaragüense del Medio Ambiente, (FUNDIMA); Fundacion Construyamos tu Futuro; Asociacion de Pomoción y Proteccion de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Nicaragua (CEPPRODUC); Federación de Dueños de Boques de Nicaragua (FEDUBONIC): Asociacion Comején, Palenque, Piedra, Cortezas, Los Veinticuatro Asociados, (C0PPIC24-A) Asociacion Civil Pro-Ayuda a la Niñez de Masaya, (A.C.P.A.N.l.M.) Asociacion Comité Pro-DesarroIIo Comunitario de Quebrada Honda, Asociacion Comité Pro-Reconstruccidn, Templo de San Jerónimo de Masaya, (RETEMJE); Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre (AVS); Asociación Proyectos Comunitarios Manares-Mombacho (APCM) Asociación de Pobladores de la Cruz de Malacatoya: Asociación Consejo Nacional de Dispensarizados, (ACONADIS); Asociacion de Profesionales de Diriamba, (APRODI): fi6.Fundación Desarrollo del Hábitat Nicaragüense, (DEHANIC); Fundación para el Desarollo Social Integral de Nicaragua, (FUOESI); Asociacion de Atencion y Ayuda a Enfermos de Cancer “Sor María Romero Meneses”, (ASMAR), Fundación Sol y Mar de León, (FUNMARYS0L); Fundación Rekko Tercera Edad para el Tercer Mundo, Nicaragua, (REKKONIC); Asociación Amigos del Futuro: Asociacion Achuapeña para la Integracion Comunitaria, (A.P.I.C.): Asociacion Union de Radio Aficionados y Experimentadores de Nicaragua (UREN); Asociación de Pobladores de la Urbarizacion “Alfonso Cortes’ de la Paz Centro” Fundacion L’ Merced; Fundación Caminos de Progreso, Fundacibn Nagrandanos para el Desarrollo, Nicaragua (NACRAFUN); Asociación de Productores Agropecuarios, Forestales para Multiservicios, (APAFM); Asociación de Desarrollo Comunitario con Enfoque de Género del Municipio de Villanueya; Asociación de Enfermo del Ingenio San Antonio, (ASDEENlFISA), Fundación Acuícola y Pesquera, de Asistencia, Desarrollo, Integración y Ambiente, (FUNDACION EL MANGLE), Club Social de Obreros de Chinandega, Asociacion de Pobladores de las Pilas de Villanueva; Asociacion Movimiento lndigena Reivindicador de las Tradiciones Religiosas y Bienes de la Virgen del Hato, Asociacion Club Social de Obreros de La Lidertad – Chontales, Asociación de Productores de El Tule, (ASPET); Fundación de Desarrollo Integral para el Norte y Occidente del Pais, (FUDIN0), Asociaón Bloque para el Desarrollo integral, (BLODI), Asociación Comisión de Derechos Humanos, (C.D.H.); Asociacion de Pobladores de Rio Nuevo Numero Uno de Sébaco; Asociacion de Campesinos Fé y Espetanza del Municipio de Condega; Asociacion de Productores de SemiIIas del Norte, (APROSEN); Asociación de niños y Adolescentes Huérfanos por la Educación y la Salud, (ANAHUPES); Fundacion para el Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo (FUNDEIN—PUEBLO NUEVO); Asociación de Promotores de Cultura “MONEXICO’, Asociacion de Pobladores de la Habana de Santa Cruz; Asociación de Militares en Retiro de El Cua Bocay, (AMIRECUB); Asociación Amigos del Volante de Jinotega Asocacion para el Progreso de Madriz, (APR0MAZ): Asociación de Profesionales para el Desarrollo de Madriz, (APRODEMA); Asociación de Pobladores de las Brisas de San Juan de Rio Coco; Fundación Departamental de Retirados del EPS de Nueva Segovia (FUNDEMIR); Asociacion Comunitaria para el Desarrollo Rural, (ACODER); Fundacion Amigos de las Segovias, (FASES); Asociacion Unidos por la Vida y la Familia en Las Segovias, (AUVIFAS); Asociacion de Mujeres Desempleadas veinticuatro de Agosto de Ocotal. Asociacion de Profesionales de Nueva Segoyia, (APRONSE); Fundación Cultural indigena Miskut, (F.M.), Asociación de Desarrollo comunitario con Enfoque de Género Mano Amiga para la Mujer Campesina, (ASOMAMUC); Fundacion Arnoldo Alemán Sandoval, (F.A,A.S.).

Read more from Nicaragua here on Havana Times