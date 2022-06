Ortega Orders Closure of 96 More Non-Profits in Nicaragua

Lead is the source of our laws.

With the cancellation of another 96 NGOs tomorrow, those shuttered since 2018 will rise to 452, of which 378 have been so far in 2022.

By Confidencial

HAVANA TIMES – Daniel Ortega’s regime continues its war against civil society organizations, asking the National Assembly —dominated by his Sandinista Front— to cancel another 96 NGOs, which will increase the number of organizations summarily canceled by 452 since 2018, of which 378 have been settled so far in 2022.

The initiative to strip the organizations of their legal status was presented by the Sandinista deputy Filiberto Rodríguez, who accuses the organizations of failing to comply with the General Law on Non-Profit Legal Entities and the Law against Money Laundering.

Among the organizations that will be officially closed this Thursday, June 2, are ones of social development, environmental and cultural promotion, ones of farmers, others of young people, etc. They join the extensive list of organizations already cancelled for alleged non-compliance with the presentation to the Ministry of the Interior (Migob) of its financial statements.

Directors of the cancelled organizations have indicated that, on repeated occasions during the last four years, the Migob refused to receive the requested documents.

On Tuesday, May 31, the cancellation of another 83 non-profit organizations became official.

Here is the list of latest non-profits shut down in Nicaragua

Asociación Multidisciplinaria para el Desarrollo (AMDES) Asociación de Promotores Agroecológicos de Oriente Chavarría (APAORICH) Asociación Agencia Desarrollo Económico y Social para la IV Región (ADES) Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría Asociación Cultural “Coro de Ángeles” Fundación de Desarrollo Campesino Sollicitudo o Rei Socialis (FUNDECAP) Fundación Médica Hermana Maura Clarke Asociación de Profesionales y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y Ambiente de Nicaragua (ANISHA) Asociación Pan y Amor Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) Fundación para la Promoción y el Progreso Comunitario (FUNPROCO) Fundación Tierra y Vida (FTV) Fundación Alternativa para el Desarrollo Integral (ADI) Fundación de la Mujer Nicaragüense (FUNIC-MUJER) Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (CONAPRO) Asociación Pro-Visión al Futuro (APROVIAF) Fundación de Apoyo a la Microempresa (FAMIC) Asociación de Pianistas Hermanos González Arana (AHGA) Fundación Nacional Ramón Raudales (FNRR) Asociación Guises Montaña Experimental Fundación Amigos de Ometepe (FAO) Casino de Rivas Instituto para el Desarrollo Económico y Social (IDES) Asociación Teatral Quetzalcoatl Fundación de Protección de los Derechos de los Menores Transgresores y su Reintegración Social Asociación Civil de Cafetaleros de Matagalpa Asociación Nicaragüense por la Vida (ANPROVIDA) Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) Fundación para el Desarrollo Miguel de Larreynaga Fundación Corazón de Niña, Nicaragua (CDNIC) Asociación para el Desarrollo del Almendro (Asodeal) Asociación de Centro de Educación para la Democracia (CED) Fundación de Desarrollo Municipal de Rivas (FUNDEMUR) Fundación María Cavalleri (FMC) Fundación Pacífico Atlántico de Nicaragua Fundación para el Desarrollo de las Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua (Red de Reservas Silvestres Privadas) Asociación para el Desarrollo de la Comunidad del Barrio Diecinueve de Julio (ADC Barrio 19 de Julio) Asociación Internet de Nicaragua (AIN) Fundación para el Desarrollo Agroforestal el Medioambiente y los Recursos Naturales de la Sub-Región Las Minas (Fundación Las Minas) Fundación Amigos Ecológicos Centroamericanos (Funamecos) Fundación Red Profesional de Pequeños Empresarios de Nicaragua, América Central, Fundación BPN América Central Asociación por una Masaya Saludable (Fumas) Fundación Cultural Nicaragua-China Fundación la Iluminación Fundación Forjando el Futuro de los Nicaragüenses (Forfunic) Asociación Renacer de Nicaragua Fundación para la Capacitación Integral del Campesino (FUNDICAM) Fundación para el Desarrollo Integral y Sostenido de Nicaragua (FUDISNIC) Asociación de Mujeres Jóvenes Luchadoras (Jolu) Asociación para el Desarrollo Comunal de Nejapa (ADECON) Fundación Enmanuel (FE) Asociación de Consultores Nicaragüenses (ACON) Asociación Paz y Desarrollo Asociación Nicaragüense de Vegetaleros (ANIVEG) Asociación Familia Hoy Nicaragua (AFHN) Asociación de Dueños de Restaurantes de Nicaragua (ADRENIC) Fundación Fuerza Viejana (FUV) Asociación Comunitaria el Buen Samaritano Kurinwas (ACBSKU) Asociación Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Nicaragua (NICAUTOR) Fundación Tenoli, Tenoli Asociación Ayuda a Mujeres Emprendedoras de Escasos Recursos (AMER) Asociación de Mujeres, Adolescentes y Jóvenes Caribeñas (ADMAJ) Asociación Integral por la Paz y la Vida (ASING-PAVI) Fundación para el Desarrollo Integral, Sustentable y Sostenible del Departamento de Carazo (FUNDISCA) Fundación para la Cooperación y Desarrollo Coyde (COYDE) Fundación Matagalpa para el Desarrollo (FUMATDE) Asociación de Profesionales por el Desarrollo Socio-Económico y Democrático de Nicaragua (APROFENIC) Asociación Cívica para el Desarrollo Integral (AUCIPADEIN) Fundación de Desarrollo Comunal Campesino Asociación Nicaragüense Británica en Nicaragua (ANB) Asociación de Desarrollo Forestal y Agroecológico de Occidente (ADEFOR) Fundación Amor al Prójimo Fundación Foro Juvenil Democrático (FJD) Fundación Cordillera Verde H2O o Fundación Cordillera Verde Asociación Emprendedores Hacia Nueva Cima (AEM-HNC) Fundación Cally- Tanday, Casa de Unión, Cally-Tanday Asociación Movimiento de Desempleados de Nicaragua por la Paz (MODENIC) Fundación para el Desarrollo Social e Integral de la Familia (FUNDESIF) Asociación Patronato de Turismo de León Asociación Intercomunitaria para el Desarrollo Estratégico de la Península de Cosigüina (AIDEPC) Asociación de Educación y Comunicación la Cuculmeca Fundación por Amor a mi Pueblo (PAMP) Fundación de Luz y Esperanza en Nicaragua (FLEN) Asociación Alterativa para la Vida Plena (Alternativa) Fundación Retos Globales y Acciones Locales (FUNDAGLOBAL) Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores de Jinotega (TUKTANSIRPI) Fundación para el Desarrollo Social Integral Nicaragüense (FUN DESINIC) Asociación Joven Nica (Joven Nica) Fundación Egdolina Thomas, para la Defensa de los Derechos de los Habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua Asociación Nicaragüense de Pacientes Contaminados con Productos Tóxicos (ANPACT) Fundación Fratum (F.F.) Fundación Internacional para la Libertad, la Cultura y la Integración—Fundación Esquipulas (FES) Asociación Centro Cultural Indígena Indian Asla Takanka (Unidad Indígena) Asociación para el Desarrollo de las Comunidades de Nueva Guinea (ADEGNUG) Asociación Red Nicaragüense de Sistemas Tradicionales de Salud con Plantas Medicinales y otras Terapias Alternativas (Red Plamotanic) Asociación para el Desarrollo Social Sostenible de San Pedro de Lóvago, Chontales (Quitulia)

